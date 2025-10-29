Ричмонд
Трамп хочет понизить пошлины на импорт из Китая после встречи с Си Цзиньпином

Встреча Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 30 октября.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты могут понизить дополнительную ставку пошлин на ввоз товаров из Китая после встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Я ожидаю, что мы снизим [пошлины], поскольку убежден, что они помогут нам в ситуации с фентанилом», — сказал Трамп журналистам во время перелёта из Японии в Южную Корею, где 30 октября на полях саммита АТЭС должна состояться встреча президента США и председателя КНР.

Напомним, Трамп назвал высокими шансы на заключение торговой сделки во время будущих переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее появилась информация, что запланированная встреча Трампа и Си Цзиньпина может сорваться. Почему это может произойти, а также какие аспекты взаимодействия двух стран их лидеры намерены обсудить в Южной Корее, читайте здесь на KP.RU.

Накануне экономист Колташов спрогнозировал итог запланированной встречи, предположив, что Трамп не заставит Китай отказаться от российской нефти.

