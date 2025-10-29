Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов осудил деление России на «новые» и «старые» регионы. По его словам, ключевые города новых регионов были основаны в рамках «южного проекта» Екатерины Великой в XVIII веке. Он также указал, что территории современной Херсонской области ранее входили в состав Таврической губернии, что подтверждает их исконную связь с Крымом и исторической Россией.