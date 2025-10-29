Сверхзвуковой самолёт X-59 совершил первый испытательный полёт в США

Ранее импортозамещённый МС-21 успешно совершил испытательный полёт. Испытания прошли на аэродроме Иркутского авиазавода компании «Яковлев», входящей в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК) госкорпорации «Ростех». Главной задачей испытательного полёта стала проверка российских систем и двигателей ПД-14. Самолёт присоединится к программе сертификационных испытаний совместно с опытным образцом МС-21, который уже совершил первый полёт в новой конфигурации (частично оснащён российскими системами и агрегатами) 29 апреля 2025 года.