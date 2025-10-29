Глеб Никитин — о том, как Нижегородская область побеждает отток, усталость и стереотипы

— Мы не сравниваем себя со столицей в масштабе, но можем с уверенностью сказать: у Нижнего есть уникальные места, которых нет нигде в России. Стрелка — один из символов города, его главная природная достопримечательность, которая вдохновляет нынешнее поколение композиторов, писателей и художников из разных уголков мира, приезжающих к нам в гости. Почти 80 лет пространство было закрытым для горожан, но сегодня оно объединяет сразу несколько знаковых объектов — величественный собор Святого благоверного князя Александра Невского, пакгаузы — достопримечательность мирового уровня, которая обрела новую жизнь и смыслы в качестве культурных центров. Ни в одном концертном зале не открывается такой панорамный живописный вид на слияние рек! Или Парк 800-летия на набережной Федоровского — многоуровневая территория на склоне, где природный ландшафт соединён с современным благоустройством. Вы бы видели, сколько людей сюда приходит на концерты уличных музыкантов на закате!