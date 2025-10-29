Танцы Трампа: эксперт объяснил эпатажное поведение главы США на авианосце

Визит президента США Дональда Трампа в Азию продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ. Однако на этот раз поводом для обсуждения стало не очередное политическое заявление, а необычное поведение американского лидера.
Выступление Трампа перед военными на атомном авианосце ВМС США George Washington (CVN-73), прибывшем на военно-морскую базу Йокосуке в Японии, завершилось импровизированным танцем под патриотический хит Lee Greenwood «Боже, благослови США».
Яркий момент был заснят на видео и мгновенно разошелся по социальным сетям. Что стоит за этой спонтанной пляской? Был ли это искренний порыв или хорошо спланированный жест? Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко проанализировал видеозапись специально для aif.ru.
Работа на публику.
Трамп всегда отличался неординарным поведением. Американский президент известен своими громкими заявлениями, о которых он, к слову, очень быстро забывает.
Американцы, как и жители остальных стран мира, уже привыкли к подобному поведению президента США. По мнению Анищенко, выходки Трампа можно объяснить его психотипом.
«Здесь явная работа на публику. Он же видит молодежь военную, все с телефонами, все его снимают. Трампу нужно было как-то выпендриться, показать себя, подстроиться под молодежь. Он пытался показать, что он не старый, а на одной волне с молодежью. Американский лидер работает на публику через самые разные свои проявления. Ждет, что его снимут и опубликуют в социальных сетях, будут о нем говорить. В этом случае так и было», — отметил эксперт.
Примечательно, что это не первый подобный публичный танец Трампа. Всего несколькими днями ранее он исполнил национальный танец с местными жителями по прибытии в Малайзию, что также вызвало широкий резонанс.
Что скрывается за поведением Трампа?
По мнению Анищенко, за этими, казалось бы, спонтанными проявлениями скрывается четкий расчет.
«Трамп постоянно нарушает правила и делает то, что он хочет. Люди такого психотипа постоянно хотят двигаться, у них очень много энергии, а с другой стороны ему все равно приходится себя контролировать, потому что он президент. Энергия есть, а деть ее некуда. В какой-то момент включается самоконтроль, и Трамп не пускается в пляс, хотя хотел бы», — пояснил специалист.
Анищенко подчеркнул, что Трамп — нарцисс, любящий устраивать шоу для публики. Американский президент, по словам специалиста, хочет всегда быть в центре внимания, слушать похвалу и получать награды.
«Такие люди, как Трамп, очень активные, подвижные, делают заявления и забывают о них, быстро переключаются», — добавил эксперт.
По мнению профайлера, танцующий на публичных мероприятиях президент США Дональд Трамп похож в этом плане на первого президента РФ Бориса Ельцина.
«Сплошная работа на публику. Трамп все делает, чтобы засняли и выложили в социальные сети. У него угловатые движения. Возможно, он сдерживает себя, к тому же сказывается возраст. Он напоминает Ельцина, который тоже постоянно танцевал. У российского политика тоже был гипертимный тип личности», — отметил Анищенко.
Активный, вспыльчивый, агрессивный: что говорит о Трампе его психотип.
Гипертимный психотип, о котором идет речь, характеризуется повышенным уровнем активности, инициативностью, оптимизмом, но вспыльчивостью и агрессивностью, которые быстро проходят.
Такие люди не терпят критики и часто игнорируют чужое мнение. Это объясняет не только потребность Трампа в постоянном движении и ярких, привлекающих внимание жестах, но и его знаменитую непредсказуемость в высказываниях и решениях.
Таким образом, за кадром зажигательного танца на палубе авианосца скрывается не просто желание разрядить обстановку. Это — тщательно выверенный элемент публичной политики, продиктованный особенностями личности лидера.
В эпоху, когда один удачный видеоролик в TikTok может оказаться весомее официального заявления, такие «спонтанные» жесты становятся мощным инструментом коммуникации.
Напомним, Трамп с 26 октября находится с государственным визитом в Азии. В рамках поездки у него запланированы остановки в Малайзии, Японии и Южной Корее.
Ранее Трамп назвал ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки небольшим конфликтом.