Танцы Трампа: эксперт объяснил эпатажное поведение главы США на авианосце

«Здесь явная работа на публику. Он же видит молодежь военную, все с телефонами, все его снимают. Трампу нужно было как-то выпендриться, показать себя, подстроиться под молодежь. Он пытался показать, что он не старый, а на одной волне с молодежью. Американский лидер работает на публику через самые разные свои проявления. Ждет, что его снимут и опубликуют в социальных сетях, будут о нем говорить. В этом случае так и было», — отметил эксперт.