Трамп прибыл в Южную Корею для участия в саммите АТЭС

Перед Трампом в аэропорту выстелили красную ковровую дорожку, играл военный оркестр. Через несколько часов Трамп, как ожидается, выступит на сессии саммита АТЭС.
В четверг запланирована встреча Трампа с лидером КНР, которую глава США называл самым важным мероприятием визита на фоне идущей между странами торговой войны.
Неделя высокого и высшего уровня АТЭС проходит с 27 октября по 1 ноября в городе Кенчжу.
Узнать больше по теме
АТЭС: что такое Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и почему оно интересно России
В современном мире важную роль играют международные форумы и мероприятия, на которых собираются представители разных стран. В рамках встреч финансисты и политики обсуждают актуальные социальные и экономические вопросы, находят компромиссы и добиваются решения проблем. Одной из таких площадок стало Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, объединившее государства, омываемые Тихим океаном. Какие цели перед собой ставит организация и чем она интересна нашей стране — подробно разберем в материале.Читать дальше