Трамп прибыл в Южную Корею для участия в саммите АТЭС

ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею, где примет участие в саммите АТЭС и встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, следует из трансляции местных телеканалов.

Источник: Reuters

Перед Трампом в аэропорту выстелили красную ковровую дорожку, играл военный оркестр. Через несколько часов Трамп, как ожидается, выступит на сессии саммита АТЭС.

В четверг запланирована встреча Трампа с лидером КНР, которую глава США называл самым важным мероприятием визита на фоне идущей между странами торговой войны.

Неделя высокого и высшего уровня АТЭС проходит с 27 октября по 1 ноября в городе Кенчжу.

