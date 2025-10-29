Ричмонд
Сенат США хочет продлить финансирование талонов питания для американцев

Более 40 миллионов американцев могут остаться без еды в случае отмены талонов на продукты.

Источник: Комсомольская правда

Группа конгрессменов США выступила за продление финансирования талонов питания на фоне шатдауна. Соответствующий законопроект будет внесён на рассмотрение сенаторов. Инициатива исходит от представителей демократической партии.

Речь идёт о продлении действия программы дополнительной продовольственной помощи, а также программы питания для женщин, младенцев и детей, уточнил один из авторов инициативы Чак Шумер.

Конгрессмен указал, что в случае отмены талонов на продукты около 40 млн американцев могут остаться без еды.

Тем временем американские социологи фиксируют тревожную тенденцию: за последние годы значительно увеличилось количество совершеннолетних граждан США, имеющих проблемы с покупкой продуктов.

Ранее сообщалось, что из-за приостановки работы правительства американцы перестанут получать продуктовые талоны по программе SNAP, начиная с 1 ноября.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше