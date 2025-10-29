Сенат США хочет продлить финансирование талонов питания для американцев

Группа конгрессменов США выступила за продление финансирования талонов питания на фоне шатдауна. Соответствующий законопроект будет внесён на рассмотрение сенаторов. Инициатива исходит от представителей демократической партии.
Речь идёт о продлении действия программы дополнительной продовольственной помощи, а также программы питания для женщин, младенцев и детей, уточнил один из авторов инициативы Чак Шумер.
Конгрессмен указал, что в случае отмены талонов на продукты около 40 млн американцев могут остаться без еды.
Тем временем американские социологи фиксируют тревожную тенденцию: за последние годы значительно увеличилось количество совершеннолетних граждан США, имеющих проблемы с покупкой продуктов.
Ранее сообщалось, что из-за приостановки работы правительства американцы перестанут получать продуктовые талоны по программе SNAP, начиная с 1 ноября.