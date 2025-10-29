Россия готова к возобновлению прямых рейсов с Японией, но ждет решения Токио

Россия и Япония ведут обсуждения о возможном возобновлении прямого авиасообщения между странами. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что в настоящее время компании обеих стран проводят консультации по этому вопросу.
Однако, по словам Руденко, ключевым фактором является позиция правительства Японии. Он подчеркнул, что Россия не запрещала японским авиакомпаниям совершать полеты в страну, и решение о приостановке сообщения было принято Токио.
Дипломат заверил, что Москва готова поддержать инициативу Японии, как только Токио выразит свою готовность к переговорам и возобновлению прямых рейсов, передает «Известия».
В начале августа стало известно, что туроператор «Библио-Глобус» объявил о запуске первого с 1993 года прямого авиарейса из Санкт-Петербурга в Сухум, Абхазия. Авиасообщение было прервано в 1992 году в ходе грузино-абхазского конфликта.
3 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделала США конкретные предложения по возобновлению прямого авиасообщения.