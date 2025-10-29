Россия готова к возобновлению прямых рейсов с Японией, но ждет решения Токио

В начале августа стало известно, что туроператор «Библио-Глобус» объявил о запуске первого с 1993 года прямого авиарейса из Санкт-Петербурга в Сухум, Абхазия. Авиасообщение было прервано в 1992 году в ходе грузино-абхазского конфликта.