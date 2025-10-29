Ричмонд
Член Конгресса США Тлаиб выступила за полную ликвидацию ядерного оружия

Тлаиб отметила, что ситуацию с ядерным оружием на планете не следует воспринимать как кино.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты должны добиваться полной и окончательной ликвидации ядерного оружия, заявила член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб, которая состоит в Демократической партии.

«Нам необходимо организоваться и бороться, пока мы не добьемся полной и окончательной ликвидации ядерного оружия. Это орудия смерти. Знаю, это звучит драматично, однако нам следует говорить по этому поводу именно так», — сказала она в ходе встрече, проводимой Ассоциацией по контролю над вооружениями.

По словам политика, оно может уничтожить «целые города и поколения людей». Тлаиб также подчеркнула, что вопрос ядерного оружия касается не только мира на планете, но и защиты окружающей среды.

Член Конгресса обратила внимание, что обсуждаемую ситуацию не следует воспринимать как кино.

Напомним, 10 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире в настоящее время идёт гонка вооружений. Он отметил, что Россия знает о подготовке некоторых стран к проведению ядерных испытаний. Российский лидер предупредил, что, если эти государства решат реализовать свои намерения, РФ примет аналогичные меры.