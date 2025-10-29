Раскрыто, почему президент Трамп сомневается в возможности своего третьего срока

На борту президентского самолета, следовавшего из Японии в Республику Корея, Трампа спросили о словах спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, который ранее выразил мнение, что у республиканца нет шансов на третий президентский срок.
Президент заметил, что согласно тому, что ему известно, ему не позволено выдвигаться на эту должность снова. По его словам, если вчитаться в детали, станет ясно, что баллотироваться повторно нельзя, и он отметил, что это огорчает его.
Ранее спикер нижней палаты говорил о существовании 22-й поправки к Конституции Соединённых Штатов, которая ограничивает пребывание президента на посту двумя сроками подряд.
Данная поправка была принята ещё в 1951 году. Напомню, что Трамп выиграл выборы в ноябре 2024 года, одолев кандидатку от Демократической партии Камалу Харрис. Первую же каденцию он занимал президентский пост с 2017 по 2021 год. На выборах 2016 года он обошел тогдашнего кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
Читайте также: Стало известно, что МРТ Дональда Трампа показало идеальные результаты.