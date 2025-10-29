Лавров об изменениях в позиции Трампа по Украине: «Было, конечно, удивительно»

Глава российского МИД Сергей Лавров выступил с заявлением по украинскому вопросу после участия в пленарном заседании конференции по безопасности в Минске. Министр затронул тему позиции американского лидера Дональда Трампа относительно урегулирования конфликта.
Лавров напомнил, что ранее Трамп выступал за достижение долгосрочного и стабильного мира, а не за временное перемирие. В связи с этим глава внешнеполитического ведомства отметил, что недавнее изменение риторики американского президента выглядит удивительным.
Глава МИД России также пояснил, что его удивление вызвал неожиданный отход Трампа на уже отработанные позиции, которые отражают лишь лихорадочное стремление европейцев и киевского руководства получить передышку.
«Было, конечно, удивительно, что президент США Дональд Трамп вдруг опять ушел на позиции, которые уже отработаны и отражают лишь лихорадочное желание европейцев и режима Зеленского получить паузу в целях продолжения накачки оружием киевской структуры — офис президента, вооруженные силы Украины и все прочие составные части киевского режима», — указал министр.
Лавров заявил, что Москва рассчитывает, что в Вашингтоне возобладает логика на долгосрочное урегулирование на Украине. Он выразил надежду на то, что Трамп действительно желает прочного мира, а не стремится создать условия для дальнейших поставок оружия и финансирования киевского режима.
Прежде Лавров сообщил, что страны НАТО стараются повлиять на мнение Трампа в отношении Украины. По его словам, именно поэтому риторика лидера Белого дома начала меняться. Что касается России, то позиция Москвы неизменна. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что важно добиться устранения первопричин конфликта, а также работать над стабильным миром в регионе, а не над временным перемирием.
Глава ведомства также подчеркнул, что Запад не скрывает своих недружественных действий. По его словам, коалиционное строительство ведется с прямой целью развязывания новой большой войны в Европе. В качестве примера министр привел решение Франции и Британии, достигнутое в июле, о координации действий своих ядерных сил.