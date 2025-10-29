Лавров об изменениях в позиции Трампа по Украине: «Было, конечно, удивительно»

Прежде Лавров сообщил, что страны НАТО стараются повлиять на мнение Трампа в отношении Украины. По его словам, именно поэтому риторика лидера Белого дома начала меняться. Что касается России, то позиция Москвы неизменна. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что важно добиться устранения первопричин конфликта, а также работать над стабильным миром в регионе, а не над временным перемирием.