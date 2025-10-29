Выяснилось, что США готовят масштабные поставки вооружений Украине через ЕС

В ближайшие месяцы Соединённые Штаты могут реализовать сделку, согласно которой европейские страны приобретут оружие на сумму около двух миллиардов долларов, чтобы затем передать это вооружение Украине. Об этом 28 октября заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.