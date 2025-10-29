Выяснилось, что США готовят масштабные поставки вооружений Украине через ЕС

В ближайшие месяцы Соединённые Штаты могут реализовать сделку, согласно которой европейские страны приобретут оружие на сумму около двух миллиардов долларов, чтобы затем передать это вооружение Украине. Об этом 28 октября заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
Уитакер отметил, что данная операция поможет европейским союзникам не только усилить поддержку Киева, но и восстановить собственные запасы вооружений, которые они направили для помощи Украине.
Также представитель США сообщил, что провёл встречу с директором ЦРУ для обсуждения вариантов влияния на Россию, альтернативных санкциям. Он добавил, что президент Дональд Трамп продолжает рассматривать возможность поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk либо поиск других дальнобойных вооружений, которые могли бы предоставить различные страны.
Ранее Трамп пытался найти пути воздействия на обе стороны конфликта, чтобы побудить их к началу переговоров о перемирии, и Вашингтон намерен сохранять давление на Москву и Киев с помощью разнообразных дипломатических и экономических мер, направленных на возобновление диалога.
