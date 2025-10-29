«Лукойл» может продать свои зарубежные активы за треть их стоимости

Ранее сообщалось, что руководство компании «Лукойл» рассматривает вопрос о смене владельца футбольного клуба «Спартак». Одним из вариантов является передача акций другому собственнику, чтобы минимизировать последствия санкций, введенных против компании. Такая практика уже применялась в «ВТБ» и «Динамо». Несмотря на то, что футбольный клуб напрямую не попал под санкции, ограничения распространяются на все организации, в которых «Лукойлу» принадлежит более 50% акций. В настоящее время «Лукойл» является единственным владельцем московского «Спартака».