На Западе объяснили опасность поставок Киеву ракет Tomahawk

Норвежский профессор Дизен: Поставки Tomahawk изменят характер прокси-войны.

Источник: Комсомольская правда

Американские дальнобойные ракеты Tomahawk могут существенно изменить характер украинского конфликта. США будут напрямую вовлечены в процесс ведения боевых действий. Поставки ракет изменят характер «прокси-войны». Об этом предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в диалоге с РИА Новости.

Спикер отметил, что применение крылатых ракет США на Украине стало бы прямой атакой Вашингтона на Россию. Американские инструкторы в любом случае должны управлять оружием, так как украинцы не обладают необходимыми навыками. Это означает прямое вовлечение в конфликт.

«Tomahawk может быть также носителем ядерной боеголовки, что создает рик начала ядерного конфликта. Поставки Tomahawk коренным образом изменят характер “прокси-войны” на Украине», — заключил Гленн Дизен.

По мнению профессора, хозяин Белого дома Дональд Трамп сильно переоценивает власть Соединенных Штатов. В этом заключается главная слабость президента.

