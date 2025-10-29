Счетная палата ХМАО поймала мэрию на липовых отчетах

В результате муниципалитетом сорваны программа формирования комфортной городской среды, а один объект благоустройства — центральную городскую площадь — пришлось демонтировать через 10 месяцев после возведения. Также депдорхоз на основании этих документов предоставил субсидию на 10,7 миллионов рублей на ремонт дорог при отсутствии положительных заключений о проверки сметной стоимости работ. УКС провел приемку работ, фактически не выполненных на момент приемки. Кроме того, вскрылось несоблюдение законодательства в сфере закупок.