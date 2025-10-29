Челябинская область делегирует в Молодежный парламент Госдумы ветерана СВО

Челябинская область делегирует в Молодежный парламент Госдумы ветерана специальной военной операции Алексей Рожкова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Комитет Законодательного Собрания по социальной политике поддержал его кандидатуру для назначения своим представителем в Молодежный парламент при Государственной Думе РФ», — сообщили в областном парламенте.
Вопрос об утверждении будет рассмотрен на ближайшем заседании президиума ЗСО.
Рожков — ветеран СВО и участник программы «Герои Южного Урала».