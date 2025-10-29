Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинская область делегирует в Молодежный парламент Госдумы ветерана СВО

Вопрос об утверждении будет рассмотрен на ближайшем заседании президиума ЗСО.

Источник: Reuters

Челябинская область делегирует в Молодежный парламент Госдумы ветерана специальной военной операции Алексей Рожкова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Комитет Законодательного Собрания по социальной политике поддержал его кандидатуру для назначения своим представителем в Молодежный парламент при Государственной Думе РФ», — сообщили в областном парламенте.

Вопрос об утверждении будет рассмотрен на ближайшем заседании президиума ЗСО.

Рожков — ветеран СВО и участник программы «Герои Южного Урала».