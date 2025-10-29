Ричмонд
Трамп намерен снизить пошлины на товары КНР по итогам встречи с Си Цзиньпином

Американский президент Дональд Трамп намерен снизить пошлины на товары из Китая по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом республиканец рассказал журналистам на борту самолёта по пути в Южную Корею.

Источник: Life.ru

По словам республиканца, снижение пошлин должно способствовать борьбе с фентанилом. Кроме того, хозяин Белого дома подчеркнул свой оптимизм касательно встречи с Си Цзиньпином и выразил уверенность в решении «многих проблем».

«У нас очень хорошие отношения с Китаем. Думаю, мы добьёмся очень хорошего итога для страны и для всего мира», — заявил Трамп.

Встреча между лидерами стран запланирована на 30 октября в южнокорейском городе Пусан.

Ранее американский президент заявил, что вероятность заключения всеобъемлющего соглашения между США и Китаем достаточно высока. Трамп отметил, что хочет защитить интересы фермеров Соединённых Штатов, а лидер КНР «хочет чего-то добиться».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

