Специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил о своем намерении подать заявление в суд на американскую газету The Washington Post. Причиной такого шага стало повторное использование в материале издания якобы его слов, которые он на самом деле не произносил.
Дмитриев в комментариях к своему посту в социальной сети X написал, что подаст заявление в суд. Он добавил, что дал газете достаточно времени для исправления цитат в публикации, но этого так и не сделали.
Поводом для теперь уже судебного разбирательства послужил материал The Washington Post от 18 октября, в котором фраза о туре главы киевского режима Владимира Зеленского была приписана Дмитриеву. Газета опубликовала статью, в которой цитата «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех» подавалась как заявление спецпредставителя президента России.
В ответ глава РФПИ заявил, что издание исказило факты в своей публикации, приписав ему цитаты, которых он не делал. Он призвал редакцию скорректировать статью, принести извинения и провести внутреннюю проверку.
«Очередной показательный случай искажения правды от фейковой The Washington Post. Я просто перепостил сообщение из Telegram-канала, но в статье приписали эти цитаты мне», — указал Дмитриев.
В тот же день американское издание скорректировало обе цитаты в своей публикации. Однако 28 октября Дмитриев заявил, что сотрудница газеты вновь использовала некорректные формулировки.
Немногим ранее Кирилл Дмитриев высказался о конфликте на Украине. Он подчеркнул, что Россия хочет и нацелена на его мирное урегулирование. Поэтому Москва уже ищет различные компромиссы. Несмотря на обвинения западных СМИ в якобы неготовности к переговорам.
