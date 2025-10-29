Ричмонд
Трамп прибыл в Южную Корею для участия в саммите АТЭС и встречи с Си Цзиньпином

Американский лидер Дональд Трамп 29 октября прибыл в Южную Корею для участия в саммите государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также у него запланирована двусторонняя встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Источник: Life.ru

В аэропорту перед президентом США развернули красную ковровую дорожку. Появление республиканца сопровождалось музыкой военного оркестра. Через несколько часов ожидается выступление Дональда Трампа на сессии саммита АТЭС.

Визит Дональда Трампа проходит в рамках дипломатического тура по странам Азии, о котором ранее заявляли в Белом доме. Как отмечали в администрации президента США, в ходе этого тура Трамп намерен подписать соглашения о поставках критически важных полезных ископаемых. В график политика вошли визиты в Малайзию для участия в саммите АСЕАН, а также в Японию и Южную Корею. 30 сентября Трамп должен провести встречу с Си Цзиньпином. Сам Трамп выразил уверенность в том, что Вашингтон и Пекин смогут заключить взаимовыгодное соглашение.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

