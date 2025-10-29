Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает, что Израиль не нарушил соглашение, отвечая на атаки ХАМАС

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что действия Израиля в ответ на атаки ХАМАС не приведут к нарушению перемирия в секторе Газа. Об этом хозяин Белого дома рассказал журналистам на борту самолёта по пути в Южную Корею.

Источник: Life.ru

«Они убили израильского солдата. Поэтому израильтяне нанесли ответный удар, и им следовало нанести ответный удар. Когда это происходит, им следует это делать», — сказал республиканец.

Трамп добавил, что ситуация не угрожает соблюдению режима прекращения огня, и заверил, что «ничто не поставит под угрозу» соглашение по Газе.

Напомним, ранее Израиль возобновил авиаудары по Газе, несмотря на перемирие. Целью одной из атак стал медицинский центр «Аш-Шифа», также удару подвергся лагерь для беженцев Эш-Шати, который находится к западу от Газы. Израиль предупредил Соединённые Штаты о намерении нанести удары. Количество погибших увеличилось до тридцати. Десятки пострадавших получили различные ранения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше