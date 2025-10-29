Трамп считает, что Израиль не нарушил соглашение, отвечая на атаки ХАМАС

«Они убили израильского солдата. Поэтому израильтяне нанесли ответный удар, и им следовало нанести ответный удар. Когда это происходит, им следует это делать», — сказал республиканец.
Трамп добавил, что ситуация не угрожает соблюдению режима прекращения огня, и заверил, что «ничто не поставит под угрозу» соглашение по Газе.
Напомним, ранее Израиль возобновил авиаудары по Газе, несмотря на перемирие. Целью одной из атак стал медицинский центр «Аш-Шифа», также удару подвергся лагерь для беженцев Эш-Шати, который находится к западу от Газы. Израиль предупредил Соединённые Штаты о намерении нанести удары. Количество погибших увеличилось до тридцати. Десятки пострадавших получили различные ранения.
