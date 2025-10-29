Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ермаков: войска РФ выбили ВСУ из Гнатовки под Красноармейском

Военкор сообщил также о продвижении российских военных в селе Рог.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на красноармейском направлении российские подразделения выбили боевиков ВСУ из села Гнатовка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«От присутствия ВСУ освобождена Гнатовка», — написал он.

Военкор сообщил также о продвижении российских военных в расположенном рядом с Гнатовкой селе Рог.

По данным источников, бойцы РФ заняли новые позиции в жилой застройке населенного пункта.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о закреплении российских военных в селах Рог и Гнатовка. Также сообщалось о продвижении войск РФ к городу Белицкое и селу Гришино.