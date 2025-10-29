Ермаков: войска РФ выбили ВСУ из Гнатовки под Красноармейском

Продвигающиеся на красноармейском направлении российские подразделения выбили боевиков ВСУ из села Гнатовка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«От присутствия ВСУ освобождена Гнатовка», — написал он.
Военкор сообщил также о продвижении российских военных в расположенном рядом с Гнатовкой селе Рог.
По данным источников, бойцы РФ заняли новые позиции в жилой застройке населенного пункта.
Напомним, на прошлой неделе появилась информация о закреплении российских военных в селах Рог и Гнатовка. Также сообщалось о продвижении войск РФ к городу Белицкое и селу Гришино.