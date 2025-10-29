Ричмонд
Politico: Польша и Германия недовольны ростом числа украинских мужчин-беженцев.

В Польше и Германии растет недовольство, связанное с притоком украинских мужчин-беженцев. По данным Politico, власти в этих странах начали угрожать завершением программ «гостеприимства».

«Политики в Германии и Польше … угрожают свернуть ковер гостеприимства на фоне резкого увеличения числа молодых украинцев, прибывающих в эти страны в последние недели после того, как Киев ослабил правила выезда», — говорится в публикации.

Отмечается, что в период с начала 2025 года до ослабления выездных ограничений в конце августа границу с Польшей пересекли почти 45,3 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. В последующие два месяца после изменения правил этот показатель значительно вырос. Число пересекших границу достигло 98,5 тысячи человек.

Тем временем известно, что в Чехии растет недовольство украинскими беженцами. Около 58% местных жителей считают, что страна приняла слишком много граждан Незалежной.