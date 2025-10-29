Европа сворачивает ковер гостеприимства: резкий рост числа украинских беженцев вызвал напряженность в Польше и Германии

Отмечается, что в период с начала 2025 года до ослабления выездных ограничений в конце августа границу с Польшей пересекли почти 45,3 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. В последующие два месяца после изменения правил этот показатель значительно вырос. Число пересекших границу достигло 98,5 тысячи человек.