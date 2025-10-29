Трамп сообщил, что огорчён невозможностью баллотироваться на 3-й срок

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сказал, что его расстраивает отсутствие возможности баллотироваться на третий срок.
Находясь на борту президентского самолёта по пути из Японии в Южную Корею, Трамп ответил на вопрос журналистов о заявлении спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, который ранее сообщил, что не видит конституционной возможности для третьего президентского срока Трампа.
«Исходя из того, что я читаю, мне не разрешается выдвигаться в третий раз. Посмотрим, что произойдёт. Если вы почитаете Конституцию, то вам будет вполне ясно, что мне нельзя баллотироваться. Очень жаль», — отметил Трамп.
Джонсон ранее заявил, что глава Белого дома знает об ограничениях на переизбрание.
При этом Трамп накануне говорил, что не думал о возможности в очередной раз стать главой государства, однако обратил внимание на якобы высокий уровень его поддержки в американском обществе.