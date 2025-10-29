Ричмонд
Объяснено, что поставка Tomahawk может сделать США прямым участником конфликта

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что поставка ракет Tomahawk на Украину изменит характер войны.

По его словам, управление ракетами американскими инструкторами превратит операции в прямую атаку США на Россию. Он также напомнил про возможность использования таких носителей для ядерных боеголовок и риск эскалации.

Ранее Дональд Трамп сказал, что только США владеют знаниями по применению этих ракет и не будут ими делиться.

Украинский депутат Егор Чернев считает, что Трамп может принять решение о поставках, если давление на Москву не подействует. Экс-советник по безопасности Джон Болтон заявил о близости решения, при этом подчеркнул, что цель Трампа скорее в урегулировании, а не в обеспечении победы Киева.

В Москве предупреждают, что поставки оружия мешают переговорам и прямо вовлекают НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что грузы с вооружением для Украины станут законной целью, а в Кремле отмечали негативные последствия накачивания оппонента оружием.

Читайте также: Выяснилось, что США готовят масштабные поставки вооружений Украине через ЕС.

