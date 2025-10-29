Ричмонд
Президент Мексики раскритиковала удары США по судам и вызвала их посла

Вашингтон атаковал в Тихом океане, по его словам, задействованные в наркоторговле суда.

Источник: Аргументы и факты

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум с критикой отозвалась на удары США по судам в акватории Тихого океана и поручила вызвать для разъяснения ситуации американского посла.

«Это важно. Я изложила позицию министру ВМС и главе МИД, чтобы данные вопросы рассматривались на совместной площадке, потому что мы хотим, чтобы соблюдались все международные договоры, и не согласны с тем, как происходят эти атаки», — отметила Шейнбаум.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты нанесли «три смертоносных удара по четырем судам, принадлежащим террористическим организациям, которые занимались незаконным оборотом наркотиков в Тихом океане», в результате чего были ликвидированы 14 человек, а одного выжившего передали мексиканским властям.