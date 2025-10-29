Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред США Уитакер: Украина вскоре получит вооружение ещё на $2 млрд

Уитакер в 2026 году Западу потребуется собрать до $15 млрд для военной поддержки киевского режима.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим в ближайшие месяцы получит дополнительно $2 млрд в виде военной помощи, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

«Прямо сейчас мы создали систему, в рамках которой обязательства как бы продлеваются», — сказал дипломат в интервью телесети Bloomberg TV.

Он уточнил, что, скорее всего, итог «будет подведён» в начале декабря, когда состоится встреча министров иностранных дел стран Североатлантического альянса. По словам Уитакера, в 2026 году Западу потребуется собрать до $15 млрд, чтобы закупить вооружения, необходимые киевскому режиму.

Постпред добавил, что поставляться будет американское оружие.

Напомним, 22 октября генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Вашингтон сообщил, что страны НАТО приобрели у США вооружение для Украины на общую сумму около $2 млрд. Он отметил, что первую партию этого оружия якобы уже отправили.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше