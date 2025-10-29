Постпред США Уитакер: Украина вскоре получит вооружение ещё на $2 млрд

Киевский режим в ближайшие месяцы получит дополнительно $2 млрд в виде военной помощи, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.
«Прямо сейчас мы создали систему, в рамках которой обязательства как бы продлеваются», — сказал дипломат в интервью телесети Bloomberg TV.
Он уточнил, что, скорее всего, итог «будет подведён» в начале декабря, когда состоится встреча министров иностранных дел стран Североатлантического альянса. По словам Уитакера, в 2026 году Западу потребуется собрать до $15 млрд, чтобы закупить вооружения, необходимые киевскому режиму.
Постпред добавил, что поставляться будет американское оружие.
Напомним, 22 октября генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Вашингтон сообщил, что страны НАТО приобрели у США вооружение для Украины на общую сумму около $2 млрд. Он отметил, что первую партию этого оружия якобы уже отправили.