Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске пройдут форумы «Традиции сохраним! Родину защитим!»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 30 октября Красноярск станет площадкой для проведения сразу двух патриотических форумов под названием «Традиции сохраним! Родину защитим!». Главная цель мероприятий — укрепить связь поколений, передать молодежи ценности патриотизма и уважения к истории страны.

Первая встреча состоится в 12:00 в Доме офицеров (ул. Перенсона, 20). Здесь пройдет награждение победителей районного этапа военно-спортивной игры «Служу Отечеству», а также вручение памятных подарков будущим призывникам. Для студентов и старшеклассников организуют интеллектуальную игру «Герои Отечества», в которой участники смогут проверить свои знания истории России и подвигов ее защитников, сообщает мэрия.

Во второй половине дня, в 15:00, эстафету подхватит Дворец культуры «Свердловский» (ул. Академика Вавилова, 1в). Здесь гостей ждет выставка военной техники и беспилотников. Каждый желающий сможет попробовать себя в роли оператора дрона, научиться оказывать первую помощь и собрать автомат под руководством инструкторов.

Кроме того, на площадках форума пройдут мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей. Будут работать консультационные центры фонда «Защитники Отечества», органов социальной защиты и центра занятости.

14+