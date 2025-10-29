В Красноярске пройдут форумы «Традиции сохраним! Родину защитим!»

Первая встреча состоится в 12:00 в Доме офицеров (ул. Перенсона, 20). Здесь пройдет награждение победителей районного этапа военно-спортивной игры «Служу Отечеству», а также вручение памятных подарков будущим призывникам. Для студентов и старшеклассников организуют интеллектуальную игру «Герои Отечества», в которой участники смогут проверить свои знания истории России и подвигов ее защитников, сообщает мэрия.
Во второй половине дня, в 15:00, эстафету подхватит Дворец культуры «Свердловский» (ул. Академика Вавилова, 1в). Здесь гостей ждет выставка военной техники и беспилотников. Каждый желающий сможет попробовать себя в роли оператора дрона, научиться оказывать первую помощь и собрать автомат под руководством инструкторов.
Кроме того, на площадках форума пройдут мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей. Будут работать консультационные центры фонда «Защитники Отечества», органов социальной защиты и центра занятости.
14+