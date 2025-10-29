В Красноярске пройдут форумы «Традиции сохраним! Родину защитим!»

Первая встреча состоится в 12:00 в Доме офицеров (ул. Перенсона, 20). Здесь пройдет награждение победителей районного этапа военно-спортивной игры «Служу Отечеству», а также вручение памятных подарков будущим призывникам. Для студентов и старшеклассников организуют интеллектуальную игру «Герои Отечества», в которой участники смогут проверить свои знания истории России и подвигов ее защитников, сообщает мэрия.