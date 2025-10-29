Ричмонд
В конгрессе США неожиданно раскрыли реальные цели Трампа в Венесуэле

Конгрессвумен Рашида Тлаиб заявила, что президент США Дональд Трамп планирует войну с целью свержения правительства Николаса Мадуро.

Конгрессвумен Рашида Тлаиб заявила, что президент США Дональд Трамп планирует войну с целью свержения правительства Николаса Мадуро. Она подчеркнула, что никто не должен иметь такую власть, чтобы начинать боевые действия ради смены режима.

Тлаиб добавила, что у президента не должно быть права «просто убивать людей» в Карибском регионе. Ранее Трамп заявил, что США будут «уничтожать тех, кто привозит наркотики в страну».

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, Вашингтон готов задействовать все силы для борьбы с наркотрафиком, включая военные операции. После отправки к берегам Венесуэлы американских кораблей и подлодки в Каракасе назвали эти действия провокацией и нарушением международных договоров.

США уже применяли силу против катеров у берегов Венесуэлы, заявляя, что они перевозили наркотики. В результате погибло 27 человек. Конгресс потребовал от Трампа объяснений и доказательств, прежде чем расширять военные действия.

Президент Колумбии Густаво Петро осудил действия США, заявив, что под видом борьбы с наркотиками Трамп пытается установить контроль над венесуэльской нефтью. Он обвинил Вашингтон в превышении силы и нарушении международного права.

Читайте также: Выяснилось, что США готовят масштабные поставки вооружений Украине через ЕС.

