Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Уфы раскритиковал администрацию Калининского района за бродячих собак

В Уфе за неделю, с 23 по 28 октября, поступило 80 обращений о бродячих собаках. Шестеро горожан, в том числе двое детей, пострадали от укусов.

Источник: Башинформ

Данные на оперативном совещании в мэрии озвучил начальник УГЗ Руслан Шайдуллин.

Глава администрации Ратмир Мавлиев раскритиковал работу Калининского района, отметив, что на протяжении года район является лидером по количеству обращений о безнадзорных животных.

«С начала года по количеству обращений по бродячим собакам вы находитесь на первом месте, я считаю, что это плохой сигнал», — сказал мэр заместителю главы Калининского района Дмитрию Миронову.

Миронов же, в свою очередь, рассказал, что с начала года поступило 501 обращение от жителей района. Удалось отловить 527 особей. Что касается покусанных, то в трех случаях люди пострадали от укусов домашних собак, которых выгуливали не по правилам. Сотрудники Центра общественной безопасности составили 13 протоколов на нерадивых хозяев.

«Видно, что вы к этому вопросу относитесь не как к самому главному. Это все-таки ваш блок, поэтому будем требовать и от вас, и от главы района, — сказал Ратмир Мавлиев. — Деньги выделяются, отлов соответствующим образом не производится, количество обращений растет».

Ранее «Башинформ» писал о том, что за укус бездомной собаки администрация Уфы заплатит 30 тысяч рублей.