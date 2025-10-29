Мэр Уфы раскритиковал администрацию Калининского района за бродячих собак

Данные на оперативном совещании в мэрии озвучил начальник УГЗ Руслан Шайдуллин.
Глава администрации Ратмир Мавлиев раскритиковал работу Калининского района, отметив, что на протяжении года район является лидером по количеству обращений о безнадзорных животных.
«С начала года по количеству обращений по бродячим собакам вы находитесь на первом месте, я считаю, что это плохой сигнал», — сказал мэр заместителю главы Калининского района Дмитрию Миронову.
Миронов же, в свою очередь, рассказал, что с начала года поступило 501 обращение от жителей района. Удалось отловить 527 особей. Что касается покусанных, то в трех случаях люди пострадали от укусов домашних собак, которых выгуливали не по правилам. Сотрудники Центра общественной безопасности составили 13 протоколов на нерадивых хозяев.
«Видно, что вы к этому вопросу относитесь не как к самому главному. Это все-таки ваш блок, поэтому будем требовать и от вас, и от главы района, — сказал Ратмир Мавлиев. — Деньги выделяются, отлов соответствующим образом не производится, количество обращений растет».
