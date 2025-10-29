Мэр Уфы раскритиковал администрацию Калининского района за бродячих собак

«Видно, что вы к этому вопросу относитесь не как к самому главному. Это все-таки ваш блок, поэтому будем требовать и от вас, и от главы района, — сказал Ратмир Мавлиев. — Деньги выделяются, отлов соответствующим образом не производится, количество обращений растет».