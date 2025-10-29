Власти РФ хотят решить кадровый голод, увеличивая квоты для мигрантов

При этом в 2025 году работодатели использовали лишь четверть от выделенной квоты. За последние годы интерес иностранных специалистов к российскому рынку снизился: если в 2016—2019 годах в страну ежегодно приезжали около 120−130 тысяч работников, то сейчас — не более 100−115 тысяч.