Власти РФ хотят решить кадровый голод, увеличивая квоты для мигрантов

Министерство труда России предложило поднять квоту на привлечение квалифицированных работников из-за рубежа на 20% в 2026 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Согласно проекту постановления, опубликованному на портале regulation.gov.ru, в следующем году планируется выдать почти 279 тысяч разрешений на работу гражданам из «визовых» стран — в основном Индии, Китая, стран Африки, Малайзии и Бангладеш. Это на 45 тысяч больше, чем в 2025 году.
Как уточнили в министерстве, около 92% составят квалифицированные рабочие для промышленных и инфраструктурных предприятий. Остальные 8% — неквалифицированный персонал, занятый в сложных условиях.
При этом в 2025 году работодатели использовали лишь четверть от выделенной квоты. За последние годы интерес иностранных специалистов к российскому рынку снизился: если в 2016—2019 годах в страну ежегодно приезжали около 120−130 тысяч работников, то сейчас — не более 100−115 тысяч.
Ранее Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики до 2030 года. В документе говорится о новых механизмах регулирования потоков мигрантов, повышении уровня легальной занятости и снижении числа нелегалов для укрепления социальной стабильности.
Читайте также: Выяснилось, что суд в РФ запретил объявления о жилье только для мусульман.