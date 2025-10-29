Число жертв в Газе возросло до 65 после ударов Израиля

Ранее количество погибших в результате израильских авиаударов по территории сектора Газа увеличилось до тридцати. Десятки пострадавших получили различные ранения. Напомним, Израиль возобновил авиаудары по Газе, несмотря на перемирие. Целью одной из атак стал медицинский центр «Аш-Шифа», также удару подвергся лагерь для беженцев Эш-Шати, который находится к западу от Газы. Израиль предупредил Соединённые Штаты о намерении нанести удары.