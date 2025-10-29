Ричмонд
Число жертв в Газе возросло до 65 после ударов Израиля

В результате израильских авиаударов по сектору Газа, последовавших за нарушением режима прекращения огня, погибли по меньшей мере 65 человек. Данные приводит телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинские экстренные службы.

Источник: Life.ru

«Органы здравоохранения Газы объявили, что израильские авиаудары привели к гибели более 65 человек в лагере беженцев Бурейдж в центральной части Газы, в районе Сабра в городе Газа, а также в Хан-Юнисе на юге», — сказано в публикации.

Жертвами ударов стали свыше 20 детей. По данным телеканала, атакам подвергались, в том числе, жилые дома и лагеря беженцев, где укрываются временно перемещённые жители сектора Газа.

Ранее количество погибших в результате израильских авиаударов по территории сектора Газа увеличилось до тридцати. Десятки пострадавших получили различные ранения. Напомним, Израиль возобновил авиаудары по Газе, несмотря на перемирие. Целью одной из атак стал медицинский центр «Аш-Шифа», также удару подвергся лагерь для беженцев Эш-Шати, который находится к западу от Газы. Израиль предупредил Соединённые Штаты о намерении нанести удары.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

