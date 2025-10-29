Число жертв в Газе возросло до 65 после ударов Израиля

«Органы здравоохранения Газы объявили, что израильские авиаудары привели к гибели более 65 человек в лагере беженцев Бурейдж в центральной части Газы, в районе Сабра в городе Газа, а также в Хан-Юнисе на юге», — сказано в публикации.
Жертвами ударов стали свыше 20 детей. По данным телеканала, атакам подвергались, в том числе, жилые дома и лагеря беженцев, где укрываются временно перемещённые жители сектора Газа.
Ранее количество погибших в результате израильских авиаударов по территории сектора Газа увеличилось до тридцати. Десятки пострадавших получили различные ранения. Напомним, Израиль возобновил авиаудары по Газе, несмотря на перемирие. Целью одной из атак стал медицинский центр «Аш-Шифа», также удару подвергся лагерь для беженцев Эш-Шати, который находится к западу от Газы. Израиль предупредил Соединённые Штаты о намерении нанести удары.
