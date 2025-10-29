Ричмонд
О чем договорились президенты Узбекистана и Сербии

По приглашению Шавката Мирзиёева Александр Вучич 28 — 31 октября находится в республике с официальным визитом.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В резиденции «Куксарой» состоялись переговоры президентов Узбекистана и Сербии Шавката Мирзиёева и Александра Вучича с участием официальных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Предметом обсуждения стали перспективы дальнейшего укрепления практического сотрудничества двух стран.

«Ваш официальный визит в год 30-летия установления дипломатических отношений является историческим событием. В Узбекистане с большой симпатией относятся к Сербии. Наши народы связывают крепкие узы дружбы и схожий менталитет», — отметил глава Узбекистана.

Приоритетное внимание уделили наращиванию товарооборота, подготовке полномасштабной программы кооперации в таких ключевых отраслях, как машиностроение, фармацевтика, химическая промышленность, IT-технологии и цифровизация, агропромышленный комплекс, туризм и многих других.

Собеседники отметили важность развития новых транспортных маршрутов «Центральная Азия — Балканы», в том числе в рамках Транскаспийского коридора.

«В целях продвижения экономической повестки сотрудничества, достигнута договоренность о проведении в следующем году в Ташкенте первого заседания Межправительственной комиссии», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили взаимодействие в области организованной трудовой миграции, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

По итогам состоявшихся переговоров Шавкат Мирзиёев и Александр Вучич подписали Совместную декларацию.

В присутствии лидеров также был подписан пакет межправительственных и межведомственных документов.

В их числе:

Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций;

Соглашение об экономическом сотрудничестве;

Соглашение о сотрудничестве в области медицинских услуг;

Соглашение о сотрудничестве в области туризма;

Соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и культуры;

Соглашение о сотрудничестве в области инжиниринга, передовых технологий, искусственного интеллекта и смежных областях;

Протокол о сотрудничестве в области подготовки дипломатических кадров;

Межмидовская Программа сотрудничества на 2026−2027 годы;

Меморандум о сотрудничестве в области трудовой миграции;

Протокол о сотрудничестве в области спорта и физической культуры;

Соглашение об установлении партнерских отношений между городами Ташкентом и Белградом.

На Аллее почетных гостей Шавкат Мирзиёев и Александр Вучич посадили дерево в знак приверженности укреплению отношений дружбы и партнерства между двумя странами и народами, обоюдного стремления открыть новую страницу в истории двусторонних отношений.

По приглашению лидера Узбекистана президент Сербии 28 — 31 октября находится в республике с официальным визитом.

