О чем договорились президенты Узбекистана и Сербии

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В резиденции «Куксарой» состоялись переговоры президентов Узбекистана и Сербии Шавката Мирзиёева и Александра Вучича с участием официальных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Предметом обсуждения стали перспективы дальнейшего укрепления практического сотрудничества двух стран.
«Ваш официальный визит в год 30-летия установления дипломатических отношений является историческим событием. В Узбекистане с большой симпатией относятся к Сербии. Наши народы связывают крепкие узы дружбы и схожий менталитет», — отметил глава Узбекистана.
Приоритетное внимание уделили наращиванию товарооборота, подготовке полномасштабной программы кооперации в таких ключевых отраслях, как машиностроение, фармацевтика, химическая промышленность, IT-технологии и цифровизация, агропромышленный комплекс, туризм и многих других.
Собеседники отметили важность развития новых транспортных маршрутов «Центральная Азия — Балканы», в том числе в рамках Транскаспийского коридора.
«В целях продвижения экономической повестки сотрудничества, достигнута договоренность о проведении в следующем году в Ташкенте первого заседания Межправительственной комиссии», — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили взаимодействие в области организованной трудовой миграции, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
По итогам состоявшихся переговоров Шавкат Мирзиёев и Александр Вучич подписали Совместную декларацию.
В присутствии лидеров также был подписан пакет межправительственных и межведомственных документов.
В их числе:
Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций;
Соглашение об экономическом сотрудничестве;
Соглашение о сотрудничестве в области медицинских услуг;
Соглашение о сотрудничестве в области туризма;
Соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и культуры;
Соглашение о сотрудничестве в области инжиниринга, передовых технологий, искусственного интеллекта и смежных областях;
Протокол о сотрудничестве в области подготовки дипломатических кадров;
Межмидовская Программа сотрудничества на 2026−2027 годы;
Меморандум о сотрудничестве в области трудовой миграции;
Протокол о сотрудничестве в области спорта и физической культуры;
Соглашение об установлении партнерских отношений между городами Ташкентом и Белградом.
На Аллее почетных гостей Шавкат Мирзиёев и Александр Вучич посадили дерево в знак приверженности укреплению отношений дружбы и партнерства между двумя странами и народами, обоюдного стремления открыть новую страницу в истории двусторонних отношений.
По приглашению лидера Узбекистана президент Сербии 28 — 31 октября находится в республике с официальным визитом.