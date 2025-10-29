Ричмонд
Котенок: войска РФ взяли промзону на юге Мирнограда

По информации военкора, российские подразделения ведут бои за мирноградскую шахту ⅚.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся на красноармейском направлении российским подразделениям удалось взять под контроль промзону на юге Мирнограда, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«В Мирнограде (Димитрове) наши штурмы взяли промзону южнее», — написал он.

Котенок сообщил также о продолжающихся боях за мирноградскую шахту ⅚ и продвижении российских военных к северу и югу от ее террикона.

Согласно сведениям военкора, на территории города боевые действия ведутся в микрорайоне Молодежном, а также в районе улицы 1 Мая и переулка Титова.

Напомним, на днях появились сообщения о начавшемся бегстве украинских боевиков их Мирнограда.