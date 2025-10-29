Ричмонд
Трамп заявил, что может встретиться с Ким Чен Ыном

Северная Корея могла бы стать последней остановкой в визите президента США в Азию.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в будущем.

«Я встречусь с ним в какой-то момент, мой график очень плотный», — сказал Трамп журналистам.

С 26 октября глава США находится в деловой поездке по Азии. В рамках своей поездки он посетит Малайзию, Японию и Южную Корею.

