Котенок: российские военные выдавили боевиков ВСУ из центра Ямполя

Военкор сообщил о начавшемся отходе военнослужащих противника из южной части поселка.

Источник: Аргументы и факты

Российским военным удалось выбить украинских боевиков из центра поселка Ямполь под Красным Лиманом, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«В Ямполе продавили противника из центральной части в южную, откуда ВСУ начали отход к укрепрайону у перекрестка на дороге Т-05−13», — написал он.

Военкор сообщил также о выходе российских бойцов к разрушенному мосту на трассе Т0514 у восточной окраины Красного Лимана и ведении подразделениями РФ боев за поселок Масляковка.

Ранее стало известно о расширении военнослужащими РФ зоны контроля на севере Ямполя.