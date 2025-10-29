Котенок: российские военные выдавили боевиков ВСУ из центра Ямполя

Российским военным удалось выбить украинских боевиков из центра поселка Ямполь под Красным Лиманом, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«В Ямполе продавили противника из центральной части в южную, откуда ВСУ начали отход к укрепрайону у перекрестка на дороге Т-05−13», — написал он.
Военкор сообщил также о выходе российских бойцов к разрушенному мосту на трассе Т0514 у восточной окраины Красного Лимана и ведении подразделениями РФ боев за поселок Масляковка.
Ранее стало известно о расширении военнослужащими РФ зоны контроля на севере Ямполя.