А. Лукашенко поздравил Эрдогана и народ Турции с Днем Республики

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и народ этой страны с Днем Республики. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что Турция под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана демонстрирует уверенное движение по пути инновационного развития и масштабных реформ. По его словам, страна играет все более значимую роль в обеспечении мира и стабильности — как в своем регионе, так и на глобальном уровне.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пожелал Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану крепкого здоровья и успешной реализации всех намеченных планов. Гражданам Турецкой Республики он адресовал искренние пожелания мира, согласия.

