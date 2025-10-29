А. Лукашенко поздравил Эрдогана и народ Турции с Днем Республики

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что Турция под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана демонстрирует уверенное движение по пути инновационного развития и масштабных реформ. По его словам, страна играет все более значимую роль в обеспечении мира и стабильности — как в своем регионе, так и на глобальном уровне.
Президент Беларуси Александр Лукашенко пожелал Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану крепкого здоровья и успешной реализации всех намеченных планов. Гражданам Турецкой Республики он адресовал искренние пожелания мира, согласия.