А. Лукашенко поздравил Эрдогана и народ Турции с Днем Республики

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что Турция под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана демонстрирует уверенное движение по пути инновационного развития и масштабных реформ. По его словам, страна играет все более значимую роль в обеспечении мира и стабильности — как в своем регионе, так и на глобальном уровне.