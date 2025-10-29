Трамп задержал выступление на АТЭС на час

Выступление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на саммите АТЭС задержалось почти на час. Об этом свидетельствует прямая трансляция мероприятия.
Трамп прибыл в Южную Корею около полудня по местному времени с отставанием от ранее объявленного графика. После прилёта он направился на вертолёте к месту проведения мероприятия.
Гости ожидали его речь более часа.
«Мы хотели бы извиниться за задержку. Следующая сессия начнётся скоро и будет включать очень важную речь президента США», — заявили организаторы.
С 26 октября Трамп находится в деловой поездке по Азии, в рамках которой он посетит Малайзию, Японию и Южную Корею. Также американский лидер заявил, что может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.