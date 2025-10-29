Ричмонд
В Башкирии утвержден порядок выплаты грантов директорам сельских школ

Сумма каждого гранта — 690 тысяч рублей.

Источник: Башинформ

Правительство Башкирии утвердило порядок выплаты грантов руководителям общеобразовательных учреждений, работающим в сельской местности. Документ подписан премьер-министром Андреем Назаровым.

Новая инициатива направлена на стимулирование профессиональных успехов сельских директоров школ и повышение привлекательности профессии руководителя образовательного учреждения в отдалённых районах республики. Средства выделяются из республиканского бюджета ежегодно лучшим руководителям образовательных организаций, признанным победителями специально организованного конкурса.

Решение о предоставлении грантов принимается министерством просвещения РБ на основании конкурсного отбора лучших управленческих кадров, продемонстрировавших высокие достижения в развитии образования в сельской местности. Победители конкурса получают единовременные денежные выплаты.

Получателям грантов предстоит соблюдать ряд требований, включая необходимость отработать в школе минимум 10 лет после получения денежных средств. Нарушение этого обязательства повлечёт возврат выделенной суммы обратно в бюджет республики.

Контроль за соблюдением порядка выплаты грантов возложен на первого заместителя премьер-министра РБ Урала Кильсенбаева.

Напомним, с 1 января 2025 года в Башкирии учреждены ежегодные 50 грантов для руководителей общеобразовательных организаций, работающих в сельской местности. Сумма каждого гранта — 690 тысяч рублей.

Ранее о грантах директорам сельских школ объявил Радий Хабиров на форуме «Взлетай!».