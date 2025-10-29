Ричмонд
Лукашенко сказал о надежном партнерстве Беларуси и Турции

Лукашенко поздравил Эрдогана и народ Турции с Днем Республики.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и народ Турции с Днем Республики, сообщает БелтА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Александр Лукашенко отметил успехи Турции в экономике и государственном развитии и обратил внимание, что под руководством Эрдогана страна уверенно идет по пути инноваций и реформ, играет важную роль в поддержании мира и стабильности как в своем регионе, так и в мире.

«Минск и Анкара — надежные партнеры, которые имеют многогранные и плодотворные связи в различных сферах», — отмечается в послании.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что и дальше Беларусь и Турция будут углублять и интенсифицировать отношения на пользу народов двух стран.

Президент Беларуси пожелал президенту Турции здоровья и успешной реализации планов, а народу дружественной Беларуси страны — мира и согласия.

Кстати, Александр Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом: «Мы не считаем себя виноватыми».

А еще президент сказал про готовность обсуждать глобальную сделку с США и Европой: «Подход президента Трампа “все на все”.

