Лукашенко сказал о надежном партнерстве Беларуси и Турции

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и народ Турции с Днем Республики, сообщает БелтА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Александр Лукашенко отметил успехи Турции в экономике и государственном развитии и обратил внимание, что под руководством Эрдогана страна уверенно идет по пути инноваций и реформ, играет важную роль в поддержании мира и стабильности как в своем регионе, так и в мире.
«Минск и Анкара — надежные партнеры, которые имеют многогранные и плодотворные связи в различных сферах», — отмечается в послании.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что и дальше Беларусь и Турция будут углублять и интенсифицировать отношения на пользу народов двух стран.
Президент Беларуси пожелал президенту Турции здоровья и успешной реализации планов, а народу дружественной Беларуси страны — мира и согласия.
