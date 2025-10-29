Лукашенко сказал о надежном партнерстве Беларуси и Турции

Александр Лукашенко отметил успехи Турции в экономике и государственном развитии и обратил внимание, что под руководством Эрдогана страна уверенно идет по пути инноваций и реформ, играет важную роль в поддержании мира и стабильности как в своем регионе, так и в мире.