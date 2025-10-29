Боевики ВСУ в радиоперехватах сознались в пытках и убийстве мирных жителей

Украинский военнослужащий в Харьковской области убил одного мирного жителя и пытал другого, об этом сообщают радиоперехваты, которые доступны «ТАСС».
Согласно данным перехвата, солдат ВСУ доложил командиру с позывным Гидра, что видел троих гражданских и собирается связать и допросить их. Ему дали приказ отобрать у них телефоны.
Позже он передал, что люди — гражданские, назвал одну женщину и одного мужчину по имени, а также указал дату рождения одного из мужчин. Солдат признал, что, возможно, убил третьего человека, и отметил, что у одного травмы пятки и повреждена ляжка (ранения получены в ходе пыток), у женщины тоже были следы побоев.
В конце разговора он спросил, что делать с телом, и получил приказ сбросить его до колодца.
