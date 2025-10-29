ВСУ пытаются «восстановить» бригаду под Сумами с помощью 100 мобилизованных

Украинское командование решило отправить для повышения боеспособности одной из десантно-штурмовых бригад, которая действует на сумском направлении, более 100 мобилизованных, прошедших двухмесячный курс подготовки. Об этом сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».