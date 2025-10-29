ВСУ пытаются «восстановить» бригаду под Сумами с помощью 100 мобилизованных

Украинское командование решило отправить для повышения боеспособности одной из десантно-штурмовых бригад, которая действует на сумском направлении, более 100 мобилизованных, прошедших двухмесячный курс подготовки. Об этом сообщается в Telegram-канале российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
Как уточняется в публикации, речь идет о 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.
Ранее сообщалось, что все командование данной бригады отстранили от руководства в связи с проверкой Государственного бюро расследований Украины. Проверка была организована конкретно в отношении командного состава из-за многочисленных жалоб родственников военнослужащих по факту больших потерь в подразделениях.