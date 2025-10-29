Ричмонд
Трамп заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем

Президент США рассчитывает на сделку с КНР по итогам встречи с Си Цзиньпином.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

На сессии саммита АТЭС он предположил, что сделка состоится. По его словам, это будет хорошо для обеих сторон. «И это отличный результат, это лучше, чем драться и проходить через всякие проблемы, для которых нет причин», — сказал Трамп.

Напомним, Трамп и Си Цзиньпин должны встретиться 30 октября в Южной Корее.

Трамп прибыл в Южную Корею для участия в саммите стран АТЭС и переговоров с председателем КНР.

Президент США заявлял, что намерен по итогам встречи с Си Цзиньпином понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китая.

