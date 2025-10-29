Ричмонд
Лукашенко одобрил поправки в соглашение с РФ о равных правах на передвижение

Лукашенко поручил МВД республики обеспечить подписание документа о равных правах граждан РФ на свободу передвижения.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Российской Федерацией о равных правах граждан на свободу передвижения. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовых актов республики.

В документе содержится поручение одобрить проект протокола о внесении изменений в соглашение между двумя странами. Речь идет об обеспечении равных прав граждан Белоруссии и России на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств-участников.

Белорусский лидер также дал распоряжение местному Министерству внутренних дел провести переговоры по данному законопроекту. Было поручено вносить в документ непринципиальные изменения при возникновении такой необходимости. После достижения договоренностей в рамках протокола, представителям МВД предписано подписать окончательный вариант документа.

Ранее KP.RU писал, что Лукашенко утвердил закон о ратификации протокола, дающего гражданам России право участвовать в местных выборах в республике. Документ предусматривает, что россияне, постоянно проживающие в Белоруссии, смогут избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.

