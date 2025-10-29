«ВД»: боевики ВСУ сбежали из Ямполя под Красным Лиманом

Украинские боевики отступили из поселка Ямполь под Красным Лиманом, сообщил в среду Telegram-канал «Военное дело».
«ВСУ сбежали из н.п. Ямполь рядом с Красным Лиманом, населенный пункт освобожден. Противник бросил позиции из-за отсутствия снабжения и связи с командованием», — говорится в публикации.
Официального подтверждения информации об освобождении Ямполя нет.
Сообщается также об активных действиях российского спецназа на территории Красного Лимана.
Ранее стало известно о переходе под контроль войск РФ дороги Коровий Яр-Карповка под Красным Лиманом.