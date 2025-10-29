Ричмонд
«ВД»: боевики ВСУ сбежали из Ямполя под Красным Лиманом

По информации источников канала, поселок перешел под контроль российских войск.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики отступили из поселка Ямполь под Красным Лиманом, сообщил в среду Telegram-канал «Военное дело».

«ВСУ сбежали из н.п. Ямполь рядом с Красным Лиманом, населенный пункт освобожден. Противник бросил позиции из-за отсутствия снабжения и связи с командованием», — говорится в публикации.

Официального подтверждения информации об освобождении Ямполя нет.

Сообщается также об активных действиях российского спецназа на территории Красного Лимана.

Ранее стало известно о переходе под контроль войск РФ дороги Коровий Яр-Карповка под Красным Лиманом.