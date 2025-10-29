Над Россией уничтожили 100 украинских беспилотников. Военная операция, день 1344-й

9:40 Bloomberg: у союзников Киева на Западе нет плана победы для Украины.
9:22 Украинские ресурсы сообщают, что после ударов ВС РФ без света остался город Подольск в Одесской области, власти предупреждают о возможном отключении воды.
9:19 ? Минобороны: пять украинских беспилотников уничтожены над Крымом.
9:08 В Симферополе тушат ~пожар, начавшийся после атаки украинских БПЛА~. Обломки дрона попали в емкость с горюче-смазочными материалами, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
9:00 Украинские БПЛА нанесли удары по территории, расположенной недалеко от одного из промышленных предприятий в Марий Эл, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
8:45.
8:29 Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что украинский кризис удастся урегулировать, об этом он заявил во время выступления на саммите АТЭС в Кенджу.
8:16 Спасатели ликвидировали возгорание, возникшее на месте падения обломков БПЛА в Новоспасском районе Ульяновской области, сообщил губернатор Алексей Русских.
8:13 Девять жилых домов и производственное помещение получили повреждения после атаки украинских БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 100 украинских БПЛА самолетного типа.
▪️46 БПЛА — в Брянской области;
▪️12 — в Калужской;
▪️восемь — в Белгородской;
▪️семь — в Краснодарском крае;
▪️шесть — в Московском регионе, включая четыре, летевших в сторону столицы;
▪️четыре — в Ульяновской области;
▪️по три — в Крыму и Республике Марий Эл;
▪️два — в Ставропольском крае;
▪️по одному — в Курской, Смоленской и Тульской областях.
8:00 Сегодня 1344-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.