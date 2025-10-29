Ричмонд
Над Россией уничтожили 100 украинских беспилотников. Военная операция, день 1344-й

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 100 украинских БПЛА над российской территорией, сообщили в Минобороны. Из них 46 сбили над Брянской областью, девять жилых домов и производственное помещение получили повреждения. В Ульяновской области после ликвидации БПЛА произошел пожар на месте падения обломков. Трамп тем временем снова заявил, что украинский кризис удастся урегулировать. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:40 Bloomberg: у союзников Киева на Западе нет плана победы для Украины.

9:22 Украинские ресурсы сообщают, что после ударов ВС РФ без света остался город Подольск в Одесской области, власти предупреждают о возможном отключении воды.

9:19 ? Минобороны: пять украинских беспилотников уничтожены над Крымом.

9:08 В Симферополе тушат ~пожар, начавшийся после атаки украинских БПЛА~. Обломки дрона попали в емкость с горюче-смазочными материалами, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

9:00 Украинские БПЛА нанесли удары по территории, расположенной недалеко от одного из промышленных предприятий в Марий Эл, сообщил глава республики Юрий Зайцев.

8:45.

8:29 Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что украинский кризис удастся урегулировать, об этом он заявил во время выступления на саммите АТЭС в Кенджу.

8:16 Спасатели ликвидировали возгорание, возникшее на месте падения обломков БПЛА в Новоспасском районе Ульяновской области, сообщил губернатор Алексей Русских.

8:13 Девять жилых домов и производственное помещение получили повреждения после атаки украинских БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 100 украинских БПЛА самолетного типа.

▪️46 БПЛА — в Брянской области;

▪️12 — в Калужской;

▪️восемь — в Белгородской;

▪️семь — в Краснодарском крае;

▪️шесть — в Московском регионе, включая четыре, летевших в сторону столицы;

▪️четыре — в Ульяновской области;

▪️по три — в Крыму и Республике Марий Эл;

▪️два — в Ставропольском крае;

▪️по одному — в Курской, Смоленской и Тульской областях.

8:00 Сегодня 1344-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

