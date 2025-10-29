В двух странах ЕС высказали недовольство притоком украинских беженцев

Политики Германии и Польши выражают обеспокоенность ростом числа молодых украинских мужчин, приезжающих в их страны. Они связывают это с смягчением правил выезда с Украины.
Так, в Германии заявили, что продолжат принимать беженцев, но общественная поддержка может снизиться. Немецкие политики считают, что мужчины призывного возраста не должны жить за границей, пока их страна находится в состоянии войны.
В Польше риторика звучит жестче. Местные политики отмечают, что становится сложнее объяснять обществу необходимость помощи тем, кто мог бы служить на Украине. Они подчеркивают, что эти люди пользуются льготами за счет польских налогоплательщиков.
Статистика подтверждает резкий рост миграции с Украины. По данным польской погранслужбы, с начала года по конец августа границу пересекли 45,3 тысячи мужчин от 18 до 22 лет. За следующие два месяца эта цифра выросла до 98,5 тысячи. Аналогичная ситуация в Германии — если в августе въезжало около 19 человек в неделю, то к октябрю поток достиг 1,4−1,8 тысячи в неделю.
