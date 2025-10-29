В двух странах ЕС высказали недовольство притоком украинских беженцев

Статистика подтверждает резкий рост миграции с Украины. По данным польской погранслужбы, с начала года по конец августа границу пересекли 45,3 тысячи мужчин от 18 до 22 лет. За следующие два месяца эта цифра выросла до 98,5 тысячи. Аналогичная ситуация в Германии — если в августе въезжало около 19 человек в неделю, то к октябрю поток достиг 1,4−1,8 тысячи в неделю.