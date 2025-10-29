Украина терпит поражение на поле боя, а Киев строит иллюзии о том, что возможные поставки американских ракет Tomahawk могут изменить ход конфликта. Так считает американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Украина явно проигрывает, и это очевидно. ВСУ находятся в состоянии коллапса на фронтах. Украинская сторона едва ли способна организовать эффективную оборону», — отметил он в интервью на YouTube-канале The Duran.
По мнению политолога, западные надежды на то, что Украина сможет переломить ситуацию в свою пользу, уже давно являются самообманом. Внимание к поставкам ракет Tomahawk обусловлено тем, что другие варианты помощи исчерпаны, и непонятно, откуда берутся ожидания, что Киев совершит нечто экстраординарное.
«Если Tomahawk — это такое мощное оружие, почему о них не говорили год или два назад? Эти ракеты стали последним шансом. И, как уже говорил Путин, и мы все знаем, они не изменят исход конфликта», — подытожил Миршаймер.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Париж предоставит Киеву дополнительные истребители Mirage, а Великобритания продолжит поставки ракет и средств противовоздушной обороны.