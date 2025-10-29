Депутат Госдумы Лантратова помогла челябинским садоводам избавиться от захватчиков

«Тихое садовое товарищество на юге Челябинской области, где люди годами ухаживают за своими участками, платят взносы и надеются на спокойный отдых. Но в конце 2023 года все перевернулось с ног на голову. Группа рейдеров — как их называют сами садоводы — решила, что это лакомый кусок. Они подделали протоколы собраний, рганизовали фальшивые голосования. И начали подавать документы в налоговую, чтобы зарегистрировать своих людей в качестве председателей. Деньги со счетов СНТ таяли. Из офиса пропали жесткие диски с данными сотен садоводов. А бухгалтерские документы просто исчезли», — рассказала URA.RU Яна Лантратова.