Трамп не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мён после церемонии приветствия и вручения подарков приступили к переговорам за обедом, трансляция велась на канале Белого дома.
«Мы не смогли выработать время (для встречи — ред.) в этот раз», — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что Трампу в Южной Корее впервые для президентов США вручили главную награду страны Большой орден Мугунхва. После церемонии, лидеры США м Южной Кореи приступили к переговорам.
