Трамп не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном

КЁНЧЖУ, 29 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на переговорах с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном заявил, что в этот раз не смог согласовать расписание с лидером КНДР Ким Чен Ыном для встречи, трансляция переговоров ведется телеканалом KTV.