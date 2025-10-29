Ричмонд
Трамп не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном

КЁНЧЖУ, 29 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на переговорах с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном заявил, что в этот раз не смог согласовать расписание с лидером КНДР Ким Чен Ыном для встречи, трансляция переговоров ведется телеканалом KTV.

Источник: AP 2024

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер Южной Кореи Ли Чжэ Мён после церемонии приветствия и вручения подарков приступили к переговорам за обедом, трансляция велась на канале Белого дома.

«Мы не смогли выработать время (для встречи — ред.) в этот раз», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трампу в Южной Корее впервые для президентов США вручили главную награду страны Большой орден Мугунхва. После церемонии, лидеры США м Южной Кореи приступили к переговорам.

