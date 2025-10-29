Sun: Ким Чен Ын провел ядерные учения после слов Трампа о встрече с ним

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел «операцию по подготовке к ядерной войне» после предложения от президента США Дональда Трампа о встрече, материал из The Sun перевел aif.ru.
Автор публикации подчеркивает, что Северная Корея специально запустила крылатые ракеты перед визитом американского лидера в Южную Корею.
«Крылатые ракеты, модифицированные для запуска с корабля, были запущены вертикально и летели по заданной траектории над Западным морем около 7800 секунд, уничтожив цель», — заявили в официальном информагентстве республики ЦТАК.
Напомним, с 26 октября глава США находится в Азии. В рамках поездки у него запланированы остановки в Малайзии, Японии и Южной Корее. Ранее он заявил, что готов продлить свое турне, чтобы встретиться с Ким Чен Ыном.