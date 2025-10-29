Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sun: Ким Чен Ын провел ядерные учения после слов Трампа о встрече с ним

Северная Корея запустила крылатую ракету в преддверии визита Дональда Трампа в Южную Корею.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел «операцию по подготовке к ядерной войне» после предложения от президента США Дональда Трампа о встрече, материал из The Sun перевел aif.ru.

Автор публикации подчеркивает, что Северная Корея специально запустила крылатые ракеты перед визитом американского лидера в Южную Корею.

«Крылатые ракеты, модифицированные для запуска с корабля, были запущены вертикально и летели по заданной траектории над Западным морем около 7800 секунд, уничтожив цель», — заявили в официальном информагентстве республики ЦТАК.

Напомним, с 26 октября глава США находится в Азии. В рамках поездки у него запланированы остановки в Малайзии, Японии и Южной Корее. Ранее он заявил, что готов продлить свое турне, чтобы встретиться с Ким Чен Ыном.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше